"10 غرز".. إصابة الفنان باسم سمرة أثناء تصوير مسلسل "العتاولة"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان باسم سمرة عن إصابته أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "العتاولة"، إذ تعرض لجرح في يده استدعى 10 غرز.

وطمأن "باسم" جمهوره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "الحمد لله على قضاء الله وقدره، إصابة بسيطة أثناء تصوير مسلسل العتاولة، جرح في أيدي تسبب في 10 غرز".

وتابع: "ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان، الحمد لله بخير، بخير وجت بسيطة، وشكرًا لكل من سأل واطمأن عليا".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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