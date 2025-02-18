إيلون مصر.. رامز جلال يواصل الترويج لبرنامج المقالب الجديد رمضان 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان رامز جلال مع متابعيه أول بوستر لبرنامجه الجديد "رامز إيلون مصر" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وعلق "جلال" قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله، بعون الله رامز إيلون مصر".

وكشف النجم رامز جلال عن الملصق الدعائي الأول "البوستر" لبرنامج المقالب الذي يقدمه ضمن خريطة رمضان 2025، على قناة MBC مصر، كما اعتاد السنوات الماضية، إذ أصبح ضيفا دائمًا على الجمهور وقت الإفطار بمقالبه في نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

ونشر رامز "البوستر" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معلقا "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتوا طيبين".

جدير بالذكر أن رامز قدم العام الماضي رمضان 2024 على قناة MBC مصر، برنامج للمقالب استضاف خلاله عددا كبيرا من نجوم ونجمات الفن، بينهم: طارق لطفي، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد السقا، محمد رياض، باسم سمرة، يسرا اللوزي، آية سماحة، حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبدالفتاح.

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