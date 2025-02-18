"هتوحشني يا صاحبي" بكلمات مؤثرة حكيم ينعى الشاعر أمل الطائر

كتبت- نوران أسامة:

نعى المطرب الشعبي حكيم الشاعر الغنائي أمل الطائر، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد أزمة صحية حادة.

ونشر حكيم صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "بكل الحزن والأسى أنعى صديق العمر ورفيق رحلة النجاح وصاحب فضل كبير عليّ بعد ربنا الشاعر أمل الطائر، صاحب الكلمة البسيطة والدم الخفيف."

وتابع: "هتوحشني يا آمل هتوحشني يا صاحبي. إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويصبرنا على فراقك يا حبيبي."

وأعلنت خبر الوفاة، زوجته منال النبوي عبر صفحته من خلال موقع فيسبوك، وكتبت: "حبيبي وأبويا وأخويا وابني وصاحبي وونسي في الدنيا سابني وراح، إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى الشاعر العظيم آمل الطائر ".

وتابعت: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر هتكون بالمسجد أمام مستشفى البكري العام، والدفن في الشرقية، والعزاء أمام المقبرة".

الشاعر الراحل، نقل الأسبوع الماضي، إلى المستشفى، إثر معاناته من وجود مياه على الرئة، قبل تدهور حالته الصحية، وحدوث نزيف داخلي، و توقف عضلة القلب.

وعانى الشاعر الكبير أمل الطائر، من عدة أزمات صحية، وخضع للعلاج بسبب جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وأجرى جراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

يذكر أن الراحل من مواليد محافظة القاهرة، تحديدا حي شبرا، 1959، إذ أن والده الشاعر الكبير مصطفى الطائر.

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