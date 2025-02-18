أول تعليق من مؤلف "ألف تحية للناس الحقيقية" بعد استعانة وزير الطاقة السعودي بالأغنية

كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت أغنية "ألف تحية للناس الحقيقية" للمطرب أحمد سعد، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الاستعانة بكلماتها في الكلمة التي ألقاها الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر مصر الدولي إيجيس 2025.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لديه أمنية أنه يقدم تحية للشعب المصري الحبيب.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، :“كنت اتفرج على الحلقة الأخيرة من إحدى المسلسلات، وكان به أغنية كلماتها بسيطة تقول ”ألف تحية للناس الحقيقية الناس العشرية أصحاب أحلى نفسية"، فمن في العالم ذلك إلا في مصر".

مؤلف الأغنية الشاعر محمد حسن، في تصريح خاص لـ"مصراوي" ، تحدث عن الإشارة لكلماتها، في الكلمة التي ألقاها وزير الطاقة السعودي.

وقال ،:" أكيد فخور إن الفن اللي بنقدمه بيعكس صورة مصر قدام الشعوب العربية وخصوصا الشعب السعودي الشقيق الذي تربطنا بهم علاقة تاريخية طيبة ، و سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، ربط كلمات الأغنية بصفات الشعب المصري و دي أحلى حاجه ممكن تخلي الواحد فخور بمصريته والكلام اللي قاله يبسط أي مواطن مصري و ده ظهر من تعليقات المصريين على السوشيال ميديا على جميع الفيديوهات اللي نزلت على المؤتمر ".

وعن كواليس تقديم الأغنية في مسلسل "موضوع عائلي"، قال :" الأغنية كانت فكرة بره الصندوق، مع المنتج والملحن هشام جمال، وعندما طلب المنتج أحمدالجنايني، أغنية مناسبة لمسلسل (موضوع عائلي)، وجد تطابق جميل بين كلمات ( ألف تحية للناس الحقيقية)، و العمل، والحمد لله، وجدت صدى رائع من الجمهور، عقب تقديمها في المسلسل".

وأضاف، :" ومع سعادتي بتفاعل الناس المبهج مع الأغنية ، يجب ان أشكر الناس الحقيقية، الذين سعدت بالتعرف عليهم و التعاون معهم، بسبب كتابة كلماتها، وهم المنتج والملحن هشام جمال، والموزع الموسيقي مادي، لأن لولاهم عمر الأغنية ما كانت هتطلع بالجمال والحلاوة دى، وكذلك النجم صاحب الصوت القوى العبقرى أحمد سعد ، بأسلوبه وما لديه من قبول كبير، أضاف لها الكثير".

أغنية "ألف تحية للناس الحقيقية"،وصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن مليون و900 ألف مشاهدة، وهي من كلمات الشاعر محمد حسن، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

الأغنية

كلمة وزير الطاقة السعودي