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"غيبنا وغاب الإبداع و الشغلانة لمت".. عصام صاصا يطرح أحدث أعماله الغنائية

11:59 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

عصام صاصا

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كتبت- نوران أسامة:

طرح مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان "غيبنا وغاب الإبداع"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر "صاصا"، صورة له وروج من خلالها للأغنية، وذلك من خلال حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق: "غيبنا وغاب الإبداع والشغلانة لمت وبتاع، إيه رأيكوا في الجديد".

يذكر أن مطرب المهرجانات عصام صاصا، أخلى سبيله من قبل النيابة العامة بالجيزة عقب عرضه على رئيس النيابة، بعدما رحلّته قوات الأمن إلى مقر النيابة جراء قضاء مدة عقوبته في واقعة "المخدرات"، والدهس.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات "عصام صاصا"، بعد تقديم المستندات التي تفيد تسديده 5 غرامات مالية، وذلك عقب قضاء فترة عقوبته بالحبس لمدة 6 أشهر.

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، الذي أصدر أغاني "سامع كلاب بتنبح"، و"الدنيا قاسية"، عقب صدور الحكم بحبسه 6 شهور، دخل المنافسة على فئات أفضل فنان، وفنان المهرجانات الأول مع المطرب رضا البحراوي بعد تصدر أغنية "ع الدوغري" قوائم أعلى 50 مهرجان.

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