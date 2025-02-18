بالصور.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها داخل السينما

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور من أحدث ظهور لها داخل أحد السينمات.

ونشرت هاجر الصور عبر حسابها الشخصي على"إنستجرام".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "قمر ما شاء الله، ربنا يسعدك، متألقة دايما، جميلة".

الفنانة هاجر أحمد شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "المعلم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، سلوى خطاب، منذر رياحنة، طارق النهري، عبدالعزيز مخيون، أحمد عبدالله محمود وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقس عادل.

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