صاحب "أبويا عايز يتجوزني وافرض مثلا"..معلومات عن الشاعر الراحل أمل الطائر

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت منال النبوي ، زوجة الشاعر الراحل أمل الطائر، عن وفاته،صباح اليوم الثلاثاء، بعد معاناة صحية، بدأت منذ 4 سنوات.

منال النبوي "زوجة الشاعر الراحل "، أعلنت من الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتبت،:"حبيبي وابويا واخويا وابني وصاحبي و ونسي في الدنيا سابني وراح، إنا لله و إنا إليه راجعون ، توفى الى رحمة الله تعالى الشاعر العظيم أمل الطائر "،

وتابعت،:"صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر هاتكون بالمسجد امام مستشفى البكرى العام، الدفن في الشرقية، والعزاء أمام المقبرة".

الشاعر الراحل أمل الطائر، يعد من أهم شعراء الأغنية الشعبية، وكتبت أغانيه، شهادة نجومية العديد من المطربين و المطربات.

معلومات عن الشاعر الراحل..

والده هو الزجال والشاعر الغنائي الراحل مصطفى الطائر.

وهو شقيق الشعراء سمير و إنسان، و الشاعرة سمرة الطائر.

كتب الشاعر الراحل أمل الطائر ما يزيد عن الـ 1000 أغنية.

و كانت بداية الشاعر الراحل، مع المطرب حسن الأسمر، إذ كتب له أغاني عديدة، منها على مهلك ياجميل، و عدي ياليلة، و اه ياسهر الليالي ،وانا اهو وانت اهو، وغيرها.

شكل الراحل ثنائيا مع المطرب حكيم، وكتبه له أشهر أغانيه،و منها نظرة ، و الواد ده حلو، نار، و الحق عليه، و افرض، و ايه اللي بيحصل ده، و السلام عليكو، وغيرها.

وغنى من كلمات الشاعر الراحل، غالبية نجوم الأغنية الشعبية، ومنهم،أحمد عدوية، و كتكوت الأمير، وطارق الشيخ، و عبد الباسط حمودة، و مجدي طلعت، و هدى، وخالد عجاج، وفاطمة عيد، وحمدي بتشان، و أخرين.

الشاعر الراحل أمل الطائر، تعاون ايضا، مع المطربين و المطربات، محرم فؤاد، و شريفة فاضل، وعماد عبد الحليم، و سيمون، وغيرهم.

كب الراحل أغاني أفلام ومسرحيات، و إعلانات عديدة، ومن أشهر الأغاني التي كتبها، وقدمت في الأفلام، "ابويا عايز يتجوزني" للنجم محمد هنيدي، في فيلم " ياانا يا خالتى"، و "هنهشتكها" للنجمة نادية الجندي في فيلم "الشطار" ، و "هش هش" و "وسع للقمر" في فيلم "حكمت فهمي". و "حب ايه" للنجم محمد سعد ، في فيلم "اللمبي".