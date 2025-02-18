بالفيديو.. داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "قسمت"

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة داليا البحيري بعيد ميلاد ابنتها "قسمت"، موجهةً لها رسالة مؤثرة.

ونشرت البحيري مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور بين الماضي والحاضر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليه: "لا أصدق كيف مر الوقت بهذه السرعة، اليوم تبلغين 16 عامًا الأجمل على الإطلاق، أشكر الله كل يوم على وجودك في حياتي، كيكو، أنتِ أعظم نعمة".

وتابعت: "ربنا يحفظك ويحميكي ويبارك فيكي، كل سنة وأنتي طيبة يا قلب أمك".

يذكر أن، الفنانة داليا البحيري تشارك في بطولة مسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

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