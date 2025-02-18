بفستان أزرق.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

بالصور.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها داخل السينما

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة بشرى الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت بشرى متابعيها، صور من إطلالتها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بفستان أنيق باللون الأزرق.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "تحفة، جميلة، الله يحميكي، زي القمر، الجميلة دائمًا، الشياكة، قمر يا قلبي".

يذكر أن الفنانة بشرى تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وإخراج محمد سامي.

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