بالصور.. إبراهيم السمان يحتفل بخطوبته

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان إبراهيم السمان مساء أمس بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر السمان مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور من حفل قراءة الفاتحة، وعلق عليها قائلًا: "قراءة فاتحتي.. لقد مَنَّ الله علينا بالونس والسكن، الحمد لله الذي بكرمه تؤلف قلوب العباد، وبنعمته تتم الصالحات، إن الخيرة فيما اختاره الله، وأنتي بداية هذا الخير وختامه".

يذكر أن الفنان إبراهيم السمان يشارك حاليا في بطولة مسلسل الحلاني بطولة الفنان محمد رجب.

View this post on Instagram A post shared by Ibrahim Elsamman (@ibrahimelsaman)

اقرأ أيضًا:

منة فضالي تنشر صورًا بإطلالة شتوية وتعلق: "الجو عظيم والشتاء عسل"

رمضان 2025.. ياسمين صبري تطرح بوستر جديد لمسلسلها "الأميرة"