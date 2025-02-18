منة فضالي تنشر صورًا بإطلالة شتوية وتعلق: "الجو عظيم والشتاء عسل"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من مشاركتها في أحد الأعمال الفنية التي ستعرض في دراما رمضان 2025.

ونشرت منة صورًا لها بإطلالة شتوية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "أحلى حاجة في الجو ده الاربه، اة والله واحنا أصلا الجو عظيم مش برد خالص يعني بنصور ودرجة الحرارة ٨ عادي، الشتاء عسل عسل فأنا قررت أن صديقة عمري في الجو ده الاربه وفي بطانية برضو".

يذكر أن منة فضالي، خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، كما شاركت في مسلسل "كوبرا"، بطولة محمد إمام، مجدي كامل، كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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