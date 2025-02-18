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حدث بالفن| "بوستر" برنامج رامز جلال وفنان يتعرض لحادث والنجوم بعزاء شقيق السبكي

12:01 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025
حدث بالفن| "بوستر" برنامج رامز جلال وفنان يتعرض لحادث والنجوم بعزاء شقيق السبكي

النشرة الفنية

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إعداد- منى الموجي:

نشر موقع مصراوي يوم الاثنين الموافق 17 فبراير عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها تعرض الفنان محمد نجاتي لحادث سير، الفنانة كارمن سليمان تكشف عن إنجابها توأم، طرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر 2، نجوم الفن في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي، والفنان رامز جلال يكشف عن الملصق الدعائي الخاص ببرنامجه في رمضان "رامز إيلون مصر"، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

حدث بالفن رمضان 2025 رامز جلال مسلسل نص الشعب اسمه محمد مسلسلات رمضان 2025 حسن الرداد عزاء شقيق أحمد السبكي مسلسل جودر 2 برنامج رامز إيلون مصر محمود البزاوي كارمن سليمان عصام صاصا محمد نجاتي

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