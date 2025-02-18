حدث بالفن| "بوستر" برنامج رامز جلال وفنان يتعرض لحادث والنجوم بعزاء شقيق السبكي

إعداد- منى الموجي:

نشر موقع مصراوي يوم الاثنين الموافق 17 فبراير عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها تعرض الفنان محمد نجاتي لحادث سير، الفنانة كارمن سليمان تكشف عن إنجابها توأم، طرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر 2، نجوم الفن في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي، والفنان رامز جلال يكشف عن الملصق الدعائي الخاص ببرنامجه في رمضان "رامز إيلون مصر"، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..