ميرنا جميل بفستان جريء وهدى المفتي بدون "مكياج".. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

هنا الزاهد تنشر صورًا مع أحمد عز من كواليس فيلم "The seven dogs".. وبسمة

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تضع "المكياج".

دنيا المصري

خطفت الفنانة دنيا المصري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية فستان أسود "جريء" عبر حسابها بموقع "انستجرام".

نورهان منصور

كشفت الفنانة نورهان منصور عن أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، ونشرت صورة لها مرتدية ملابس شتوية، نالت إعجاب متابعيها.

آيتن عامر

حرصت الفنانة آيتن عامر على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

ياسمين جمال

خطفت الفنانة ياسمين جمال الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وذلك عبر موقع "انستجرام".

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي صورًا لها بدون مكياج خطفت بها أنظار متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم صورة تجمعها بالفنانة الشابة ميار الغيطي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها أحدث صورة لها "سيلفي" من داخل سيارتها، والتي قامت بنشرها عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

هاجر أحمد

خطفت الفنانة هاجر أحمد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، داخل أحد السينمات.

ميرنا جميل

حرصت الفنانة ميرنا جميل على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل أبهر متابعيها على موقع "انستجرام".