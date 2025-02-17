إعلان

"لوحة فنية من الجمال".. هدى المفتي تخطف الأنظار وكندة علوش تغازلها

11:48 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    هدى المفتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيهًا أحدث ظهور لها بدون مكياج، والتي تفاعلت معها الفنانة كندة علوش، والفنانة شهد الشاطر.

ونشرت هدى مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، نالت إعجاب المتابعين.

View this post on Instagram

A post shared by @hudaelmufti

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""يعمري العسل"، "بتجنني يا قمر"، "القمر كله"، "عسل أوي"، "لوحة فنية من الجمال"، "الجمال عدى الكلام"، "نجمتنا الجميلة".

وتخوض هدى المفتي السباق الرمضاني، بمسلسل "80 باكو" بطولة رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، خالد مختار، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

اقرأ أيضا..

25 صورة من عزاء شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي

إيرادات الأحد.. "الدشاش" الأول و"الهنا اللي أنا فيه" بالمركز الثالث

هدى المفتي هدى المفتي على انستجرام هدى المفتي بدون مكياج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بيان عاجل من الداخلية بشأن "خُط الصعيد الجديد"