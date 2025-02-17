"لوحة فنية من الجمال".. هدى المفتي تخطف الأنظار وكندة علوش تغازلها

هنا الزاهد تنشر صورًا مع أحمد عز من كواليس فيلم "The seven dogs".. وبسمة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيهًا أحدث ظهور لها بدون مكياج، والتي تفاعلت معها الفنانة كندة علوش، والفنانة شهد الشاطر.

ونشرت هدى مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، نالت إعجاب المتابعين.

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وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""يعمري العسل"، "بتجنني يا قمر"، "القمر كله"، "عسل أوي"، "لوحة فنية من الجمال"، "الجمال عدى الكلام"، "نجمتنا الجميلة".

وتخوض هدى المفتي السباق الرمضاني، بمسلسل "80 باكو" بطولة رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، خالد مختار، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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