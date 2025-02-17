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25 صورة من عزاء شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي

10:58 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    اشرف زكي في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    ايمي سمير غانم في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 25 صورة
    بدء عزاء سيد السبكي
  • عرض 25 صورة
    بيومي فؤاد في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 25 صورة
    حسن الرداد في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    خالد يوسف في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    سامح حسين في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 25 صورة
    سيد رجب في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    طارق علام في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    الفنان احمد فهمي في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    عصام الحضري في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    علاء مرسي يصل عزاء شقيق السبكي
  • عرض 25 صورة
    عمر متولي في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    عمرو يوسف في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    كريم السبكي يصل عزاء عمه سيد السبكي
  • عرض 25 صورة
    محمد لطفي في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    محمد ممدوح يواسي أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
  • عرض 25 صورة
    محمود الليثي في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 25 صورة
    محمود عبد المغني في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    طاهر ابو زيد في عزاء شقيق احمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    سليمان عيد واحمد فهيم في عزاء شقيق أحمد السبكي
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم، مساء اليوم الإثنين، عزاء سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، والذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

وتوافد عددًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة على عزاء شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، المقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

واستقبل أحمد السبكي المعزين في وفاة شقيقه، أبرزهم الفنان سيد رجب، والفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي، الفنان عمر مصطفى متولي، الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، الفنان محمد أبو داوود، الفنان محمد لطفي، الفنان سليمان عيد، الفنان أحمد صيام، والفنان الشاب حسن شتا، المخرج خالد يوسف، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المطرب الشعبي محمود الليثي، الفنان أحمد فهمي، الفنان علي ربيع، الفنان عمرو يوسف، الفنان عماد زيادة.

وحضر أيضًا، الفنان بيومي فؤاد، الفنان باسم سمرة، الفنان محمود عبدالمغني، الفنان سامي مغاوري، وغيرهم من نجوم الفن.

كما حضر العزاء من نجوم الرياضة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نجم الأهلي الأسبق مصطفى يونس، وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وعصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، يوم الجمعة الماضية، وشيع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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