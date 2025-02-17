25 صورة من عزاء شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي

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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم، مساء اليوم الإثنين، عزاء سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، والذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

وتوافد عددًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة على عزاء شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، المقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

واستقبل أحمد السبكي المعزين في وفاة شقيقه، أبرزهم الفنان سيد رجب، والفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي، الفنان عمر مصطفى متولي، الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، الفنان محمد أبو داوود، الفنان محمد لطفي، الفنان سليمان عيد، الفنان أحمد صيام، والفنان الشاب حسن شتا، المخرج خالد يوسف، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المطرب الشعبي محمود الليثي، الفنان أحمد فهمي، الفنان علي ربيع، الفنان عمرو يوسف، الفنان عماد زيادة.

وحضر أيضًا، الفنان بيومي فؤاد، الفنان باسم سمرة، الفنان محمود عبدالمغني، الفنان سامي مغاوري، وغيرهم من نجوم الفن.

كما حضر العزاء من نجوم الرياضة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نجم الأهلي الأسبق مصطفى يونس، وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وعصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، يوم الجمعة الماضية، وشيع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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