هنا الزاهد تنشر صورًا مع أحمد عز من كواليس فيلم "The seven dogs".. وبسمة بوسيل تعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، صورًا من كواليس فيلم "Seven Dogs"، والذي يتم تصويره في استوديوهات "الحصن"، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

ونشرت هنا صورًا تجمعها بالنجم أحمد عز، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "Seven Dogs"، والتي تفاعلت معها المطربة بسمة بوسيل.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا حلاوتك مع أحمد عز"، "هنا وحلاوتها"، "اية القمر ده"، "يا هنا هو دا العوض"، لايقين على بعض"

View this post on Instagram A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن عن انطلاق تصوير الفيلم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وتابع: "الفيلم سيكون أول فيلم يصور في ستوديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

اقرأ أيضا..

بيومي فؤاد وباسم سمرة يصلان عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي (صور)



