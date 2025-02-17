قصة صورة جمعت عادل إمام ومحمود البزاوي.. "الزعيم بس اللي يخنق العميد"

هنا الزاهد تنشر صورًا مع أحمد عز من كواليس فيلم "The seven dogs".. وبسمة

كتب- مصراوي:

نشر الفنان محمود البزاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، فيديو جديد تحدث خلاله عن قصة صورة جمعته بـ"الزعيم" عادل إمام، من كواليس تصوير مسلسل "فرقة ناجي عطا الله".

جاء الفيديو ردا على سؤال وجهه أكرم لوالده محمود البزاوي، عن سر الصورة، قائلا "بابا هو إيه سر الصورة اللي الزعيم عادل إمام بيخنقك فيها دي"، ليوضح الأب "كنا في بيروت عشان مسلسل فرقة ناجي عطا الله، والفنان عمرو رمزي هو اللي صورها بعد ما سخن أحمد السعدني ومحمد إمام عليا، فحبوا يهجموا عليا، وتدخل الزعيم وقالهم: إبعد أنت وهو محدش يقرب من العميد، الزعيم بس اللي يخنق العميد".

وتابع موضحا "وقاللي العميد نسبة لـ طه حسين، يقصد المثقف"، ورد أكرم "نحب نشكر الأستاذ عمرو رمزي على توثيقه للحظة العظيمة دي، لأني بعتبرها صورة للتاريخ"، وعلق البزاوي: "طبعا ده الزعيم".

وانهالت التعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي: "ابنك عسل والله"، "الصورة تحفة يا أستاذ محمود"، "تاريخ بيخنق تاريخ"، "انت برنس يا عم محمود، المسلسل ده ماجاش ولا حييجي زيه".

"فرقة ناجي عطا الله" تم عرضه في 2012، تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، أحمد السعدني، محمد إمام، محمود البزاوي، عمرو رمزي، أنوشكا، نضال الشافعي، سناء يوسف.