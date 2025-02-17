رحمة أحمد: "أنا خوافة جدًا وبصدق أي حاجة عن العفاريت"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة رحمة أحمد فرج، عن تقديمها دور "عفريتة" في مسلسل "الكابتن"، المقرر عرضه في رمضان 2025.



وقالت رحمة، في لقائها على فضائية "DMC": "أنا بخاف أوي من العفاريت بخاف موت، أنا بصدق اي حاجة عن العفاريت لاني خوافة جدًا، حتى لو حكاية مش حقيقة أنا بخاف أوي".

تدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك أكرم حسني البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم اية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

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