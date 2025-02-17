خالد يوسف وأشرف زكي يقدمان واجب العزاء في شقيق المنتج أحمد السبكي بمسجد الشرطة

هنا الزاهد تنشر صورًا مع أحمد عز من كواليس فيلم "The seven dogs".. وبسمة

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

توافد نجوم الفن والإعلام والرياضة على عزاء سيد السبكي شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، المقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

واستقبل أحمد السبكي المعزين في وفاة شقيقه، أبرزهم الفنان سيد رجب، والفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي، الفنان عمر مصطفى متولي، الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، الفنان محمد أبو داوود، الفنان محمد لطفي، الفنان سليمان عيد، والفنان أحمد صيام، والفنان الشاب حسن شتا، المخرج خالد يوسف، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المطرب الشعبي محمود الليثي، الفنان أحمد فهمي، الفنان محمد أسامة، الفنان عمرو يوسف، الفنان عماد زيادة.

كما حضر العزاء من نجوم الرياضة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نجم الأهلي الأسبق مصطفى يونس، وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وعصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، يوم الجمعة الماضية، وشيع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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