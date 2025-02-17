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خالد يوسف وأشرف زكي يقدمان واجب العزاء في شقيق المنتج أحمد السبكي بمسجد الشرطة

09:05 م الإثنين 17 فبراير 2025
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    عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
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    احمد فهيم في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي_1
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    الفنان احمد فهمي في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
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    اشرف زكي في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
  • عرض 20 صورة
    ايمي سمير غانم في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 20 صورة
    خالد يوسف في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي (2)
  • عرض 20 صورة
    رامي رضوان في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
  • عرض 20 صورة
    سليمان عيد يصل عزاء شقيق السبكي
  • عرض 20 صورة
    طارق علام في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي_3
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    عصام الحضري في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
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    الفنان حسني شتا في عزاء شقيق أحمد السبكي
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    عمرو يوسف في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي_2
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    محمد ابو داود في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
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    عماد زيادة في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي_1
  • عرض 20 صورة
    محمد أوس أوس في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
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    سليمان عيد واحمد فهيم في عزاء شقيق أحمد السبكي
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    محمد لطفي في عزاء شقيق أحمد السبكي
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    محمد أوس اوس وحسن الرداد في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

توافد نجوم الفن والإعلام والرياضة على عزاء سيد السبكي شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، المقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

واستقبل أحمد السبكي المعزين في وفاة شقيقه، أبرزهم الفنان سيد رجب، والفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي، الفنان عمر مصطفى متولي، الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، الفنان محمد أبو داوود، الفنان محمد لطفي، الفنان سليمان عيد، والفنان أحمد صيام، والفنان الشاب حسن شتا، المخرج خالد يوسف، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المطرب الشعبي محمود الليثي، الفنان أحمد فهمي، الفنان محمد أسامة، الفنان عمرو يوسف، الفنان عماد زيادة.

كما حضر العزاء من نجوم الرياضة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نجم الأهلي الأسبق مصطفى يونس، وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وعصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، يوم الجمعة الماضية، وشيع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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عزاء سيد السبكي عزاء شقيق أحمد السبكي المنتج أحمد السبكي رحيل شقيق أحمد السبكي خالد يوسف أشرف زكي مسجد الشرطةبالشيخ زايد
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