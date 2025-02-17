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أحمد فهيم وسليمان عيد يقدمان واجب العزاء في شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي (صور)

08:35 م الإثنين 17 فبراير 2025
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    الفنان حسني شتا في عزاء شقيق أحمد السبكي
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    حسن الرداد في عزاء شقيق أحمد السبكي
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    سامح حسين في عزاء شقيق أحمد السبكي
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    ايمي سمير غانم في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 13 صورة
    علاء مرسي يصل عزاء شقيق السبكي
  • عرض 13 صورة
    عمر متولي في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو داوود في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 13 صورة
    سليمان عيد يصل عزاء شقيق السبكي
  • عرض 13 صورة
    أحمد صيام في عزاء شقيق أحمد السبكي
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    محمود الخطيب رئيس الأهلي
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    محمود الخطيب رئيس الأهلي (2)
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    محمد لطفي في عزاء شقيق أحمد السبكي
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كتب - معتز عباس:
تصوير / أحمد مسعد:

استقبل المنتجين أحمد ومحمد السبكي، المعزين في وفاة شقيقهما سيد السبكي، والذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

توافد نجوم الفن على عزاء شقيق أحمد السبكي، المُقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، أبرزهم الفنان سيد رجب، الفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي، الفنان عمر مصطفى متولي، الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، الفنان محمد أبو داوود، الفنان محمد لطفي، الفنان سليمان عيد، والفنان أحمد صيام، والفنان الشاب حسن شتا.

وحرص أحمد السبكي وشقيق محمد السبكي على استقبال المعزين في وفاة شقيقهما، حيث يقام العزاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر .

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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حسن الرداد وعمر متولي.. توافد نجوم الفن على عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي

عزاء شقيق أحمد السبكي عزاء سيد السبكي أحمد فهيم سليمان عيد
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