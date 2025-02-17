أحمد فهيم وسليمان عيد يقدمان واجب العزاء في شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

استقبل المنتجين أحمد ومحمد السبكي، المعزين في وفاة شقيقهما سيد السبكي، والذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

توافد نجوم الفن على عزاء شقيق أحمد السبكي، المُقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، أبرزهم الفنان سيد رجب، الفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي، الفنان عمر مصطفى متولي، الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، الفنان محمد أبو داوود، الفنان محمد لطفي، الفنان سليمان عيد، والفنان أحمد صيام، والفنان الشاب حسن شتا.

وحرص أحمد السبكي وشقيق محمد السبكي على استقبال المعزين في وفاة شقيقهما، حيث يقام العزاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر .

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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