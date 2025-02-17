حسن الرداد وعمر متولي.. توافد نجوم الفن على عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

توافد نجوم الفن والرياضة والإعلام على عزاء سيد السبكي شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، والذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

وشهد العزاء حضور نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنان سيد رجب، والفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي، الفنان عمر مصطفى متولي، الفنان حسن الرداد، الفنان محمد أبو داود، والإعلامي إبراهيم عيسى.

كما حضر العزاء من نجوم الرياضة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نجم الأهلي الأسبق مصطفى يونس، وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

وحرص أحمد السبكي وشقيق محمد السبكي على استقبال المعزين في وفاة شقيقه، حيث يقام العزاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر .

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، يوم الجمعة الماضية، وشيع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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