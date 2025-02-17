إعلان

حسن الرداد وعمر متولي.. توافد نجوم الفن على عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي

07:59 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    اسماعيل فرغلي في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
  • عرض 14 صورة
    سامح حسين في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 14 صورة
    حسن الرداد في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 14 صورة
    علاء مرسي في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
  • عرض 14 صورة
    علاء مرسي يصل عزاء شقيق السبكي
  • عرض 14 صورة
    عمر متولي في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 14 صورة
    كريم السبكي يصل عزاء عمه سيد السبكي
  • عرض 14 صورة
    بدء عزاء سيد السبكي
  • عرض 14 صورة
    محمد أبو داوود في عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي (2)
  • عرض 14 صورة
    مصطفى يونس في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
  • عرض 14 صورة
    سيد رجب في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:
تصوير / أحمد مسعد:

توافد نجوم الفن والرياضة والإعلام على عزاء سيد السبكي شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، والذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

وشهد العزاء حضور نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنان سيد رجب، والفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي، الفنان عمر مصطفى متولي، الفنان حسن الرداد، الفنان محمد أبو داود، والإعلامي إبراهيم عيسى.

كما حضر العزاء من نجوم الرياضة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نجم الأهلي الأسبق مصطفى يونس، وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

وحرص أحمد السبكي وشقيق محمد السبكي على استقبال المعزين في وفاة شقيقه، حيث يقام العزاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر .

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، يوم الجمعة الماضية، وشيع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

اقرأ أيضا..
سيد رجب وعلاء مرسي.. نجوم ومشاهير في عزاء شقيق أحمد السبكي
رمضان 2025.. رامز جلال ينشر أول "بوستر" لبرنامج المقالب ويكشف عن اسمه

عزاء شقيق أحمد السبكي عزاء سيد السبكي محمد السبكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| أول تعليق علني لملك الأردن عن التهجير بعد لقاء ترامب: "25 سنة بقول كلا"
بعد تبادل لإطلاق النار امتد ليومين.. مصرع "مسجل العفادرة" و4 من أعوانه في أسيوط