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بالصور.. أحمد ومحمد السبكي يستقبلان المعزين في وفاة شقيقهما

07:03 م الإثنين 17 فبراير 2025
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    سيد رجب في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
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    عائلة السبكي تستقبل المعزين في وفاة سيد السبكي
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    كريم السبكي يصل عزاء عمه سيد السبكي
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    كريم عفيفي يصل عزءا شقيق السبكي
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    توافد المعزين على عزاء شقيق السبكي
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    سامح حسين في عزاء شقيق السبكي
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كتب - معتز عباس:
تصوير / أحمد مسعد:

بدء منذ قليل عزاء سيد السبكي شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

وحرص أحمد السبكي ومحمد السبكي على استقبال المعزين في وفاة شقيقهما، حيث يقام العزاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر .

وشهد العزاء حضور نجوم الفن، أبرزهم الفنان سيد رجب، والفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي، الفنان سامح حسين.

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، يوم الجمعة الماضية، وشيع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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عزاء سيد السبكي أحمد السبكي محمد السبكي نجوم الفن
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