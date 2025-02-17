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الصور الأولى من عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي

06:54 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
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    اسماعيل فرغلي في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
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    بدء عزاء سيد السبكي
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    سيد رجب في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
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    طاهر ابو زيد في عزاء شقيق احمد السبكي
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    علاء مرسي في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
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    كريم السبكي يصل عزاء عمه سيد السبكي
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    كريم عفيفي يصل عزءا شقيق السبكي
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    توافد المعزين على عزاء شقيق السبكي
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    توافد المعزين على عزاء شقيق السبكي
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

بدء منذ قليل عزاء سيد السبكي شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

ويقام العزاء، اليوم الاثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر .

وشهد العزاء حضور نجوم الفن، أبرزهم الفنان سيد رجب، والفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي.

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، يوم الجمعة الماضية، وشيع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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المنتج أحمد السبكي عزاء سيد السبكي عزاء شقيق أحمد السبكي مسجد الشرطة بالشيخ زايد عزاء شقيق محمد السبكي
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