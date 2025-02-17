تغريم المخرج محمد سامي 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح أكتوبر، المنعقدة اليوم الإثنين، بتغريم المخرج محمد سامي، 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.

وفي الجلسة السابقة تقدم المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، بدعوى مدنية للمطالبة بتعويض قدره مليون جنيه، من المخرج محمد سامي في الدعوى المقامة ضده لتعمد الإساءة لموكلته من خلال برنامجه التلفزيوني.

وأشار إلى أن النيابة العامة حركت الدعوى وفقًا لأحكام قانون العقوبات، حيث تم عرض القضية أمام المحكمة المختصة، التي قامت بفحص المستندات المقدمة، مؤكدًا مطالبته بإصدار حكم رادع ضد المخرج.

وكانت الفنانة عفاف شعيب قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد المخرج منذ ثلاثة أشهر، تتهمه فيه بسبّها وقذفها.

وخلال جلسة المحاكمة، قدم دفاعها شهادة تثبت دخولها المستشفى، إلا أن دفاع المخرج رفض الاعتراف بالصورة الضوئية للمستند، ما دفع المحكمة إلى التصريح باستخراج صورة رسمية تؤكد دخولها وخروجها من مستشفى السلام بالمعادي.