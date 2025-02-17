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إيمي سمير غانم: "مكنتش عايزة أعمل فرح والفستان لبسته 16 ألف مرة بالتمثيل"

05:22 م الإثنين 17 فبراير 2025

إيمي سمير غانم

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كتب- هاني صابر:

تحدثت النجمة إيمي سمير غانم، عن حفل زفافها على النجم حسن الرداد.

وقالت إيمي، ببرنامج "مش شنطة رمضان": "مكنتش عايزة أعمل فرح أصلا، وعملته عشان حماتي وأمي الله يرحمهما".

وأضافت:" لو عليا مكنتش عايزة فرح، لأنه قر كتير وعيا كتير، وفرحة الفستان والكلام ده مبيكلش معايا، يمكن عشان ممثلة ولبسته كتير بتاع 16 ألف مرة في التمثيل، فكان نفسي نحتفل على الضيق.. أنا لسه مكرهتش الجواز بس يمكن أكره".

وتنافس إيمي سمير غانم في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "عقبال عندكوا" الذي يعرض على قناة CBC .

مسلسل"عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، ومن إخراج علاء إسماعيل.

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إيمي سمير غانم برنامج مش شنطة رمضان حسن الرداد
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