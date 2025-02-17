نسرين أمين تروج لشخصيتها في"العتاولة 2" ومنة فضالي تعلق (صور)

أول تعليق من كارمن سليمان بعد إنجاب توأمها (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

روجت الفنانة نسرين أمين، لشخصيتها في مسلسل "العتاولة 2" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت نسرين، صور لشخصيتها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عدولة في العتاولة ٢".

وتفاعلت الفنانة منة فضالي مع تدوينتها، وعلقت: "قمر".

أحداث الجزء الثاني من المسلسل هي استكمالاً للجزء الأول الذي حقق نجاحا كبيرا ويدور حول الشقيقان "خضر ونصار" اللذان يعملان في النصب والجريمة ولكنهما قررا التوبة ليظهر لهما عيسى الوزان من جديد.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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