هاني شاكر يدافع عن أحمد حلمي.. ماذا قال؟ (فيديو)

كتب- مصطفى حمزة:

كشف المطرب هاني شاكر، عن موقفه من الجدل الذي أثير مؤخرًا حول النجم أحمد حلمي بعد تداول فيديو مقتطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على هامش عرض مسرحية حلمي "بني آدم" في الرياض.

المطرب هاني شاكر خلال ظهوره في تليفزيون "الجديد" اللبناني، رد على سؤال عن موقفه من الجدل المثار، وهل تعمد أحمد حلمي إثارة غضب المصريين؟، ورد "شاكر": "حلمي لم يقصد طبعا أنه يزعل المصريين، والموقف واضح، هو كان بيهزر بس " .

يذكر أن، المطرب هاني شاكر قدم مجموعة من أغانيه بالحفل الذي أقيم في بيروت، مساء السبت الماضي.

اقرأ أيضا:

بـ"الحجاب".. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور: "أجنبية بالعباية" (صور)

شاكيرا تلغي حفلها في ليما لهذا السبب