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نور إيهاب بفستان الزفاف.. روجينا في كواليس تصوير"حسبة عمري"

04:03 م الإثنين 17 فبراير 2025

الفنانة روجينا

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها، صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "حسبة عمري" الذي تخوض به المنافسة في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت روجينا، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عائلة هند وفاروق، مسلسل حسبة عمري، رمضان ٢٠٢٥.. محمود عزت، مي ممدوح، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك مدد يا رب مدد بلا عدد".

وظهرت روجينا في الصورة مع عمرو عبد الجليل ونور إيهاب وهي مرتدية فستان الزفاف، بالإضافة إلى عدد من فريق العمل بالمسلسل.

مسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وآخرين، ومن تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

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روجينا نور إيهاب فستان زفاف مسلسل حسبة عمري رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
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