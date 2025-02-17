مسلسلات شبكة قنوات "ON - أون" في شهر رمضان 2025

كتب- هاني صابر:

يترقب عشاق الدراما، مشاهدة عددا من الأعمال الفنية المميزة عبر شبكة قنوات وتليفزيون "ON - أون" في موسم دراما رمضان 2025 عبر محطاتها، ومنها ما يعرض بشكل حصري وأخرى ستعرض على باقي المحطات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعرض قناة "ON" عبر شاشتها 6 مسلسلات، هم "فهد البطل" و "كامل العدد 3" - حصري ، و"جودر 2"- حصري، و"النص" - حصري، و"عايشة الدور" - حصري، "قلبي ومفتاحه".

ونستعرض لكم خريطة مسلسلات قناة "ON - أون" في شهر رمضان 2025:

مسلسل عايشة الدور - (حصري)

تعرض قناة "أون" مسلسل "عايشة الدور" عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل عايشة الدور تدور أحداثه في 15 حلقة ويخوض بطولته دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل فهد البطل

تعرض قناة "أون" مسلسل " فهد البطل" عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي.

ويخوض بطولته أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نورالدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، غادة طلعت، صفوة،عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

مسلسل كامل العدد 3 - (حصري)

تعرض قناة "أون" مسلسل "كامل العدد 3" عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

المسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة ويخوض بطولته دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال، ومن تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل جودر 2 - (حصري)

تعرض قناة "أون" مسلسل "جودر 2" عبر شاشتها في رمضان 2025.

يحكي المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعد "جودر" من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل "جودر 2 " بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، غادة طلعت، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل النص - (حصري)

تعرض قناة "أون" مسلسل " النص" عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل "النص" تدور أحداثه في 15 حلقة، ويخوض بطولته أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل قلبي ومفتاحه - (حصري)

تعرض قناة "أون" مسلسل "قلبي ومفتاحه" عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل "قلبي ومفتاحه" تدور أحداثه في 15 حلقة، ويخوض بطولته آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.