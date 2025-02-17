أول تعليق من كارمن سليمان بعد إنجاب توأمها (صور وفيديو)

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كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة كارمن سليمان، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو خلال احتفالها مع زوجها بطفليها التوأم.

ونشرت كارمن، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنهم توأمان.. تاليا وتمارا..الحمد لله، قولوا ما شاء الله".

وانهالت عليها التعليقات من قبل نجوم الفن، فكتبت ولاء الشريف: "ما شاء الله، اللهم بارك يا رب". وكتبت رنا سماحة: "ما شاء اله، الله أكبر". وكتبت سلمى أبو ضيف: "لطاف جدا".

وكان الملحن مصطفى جاد، أعلن في وقت سابق عن وضع زوجته الفنانة كارمن سليمان، لمولودها الجديد، ونشر مجموعة صور تجمعهما من المستشفى.

ونشر جاد، الصور من غرفتها عقب الولادة وكتب عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "عيلتنا كبرت..الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته".

يذكر أن، آخر أعمال كارمن سليمان، هي أغنية "اسيبلك روحي"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال، وحققت نجاحا كبيرا.

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