خاص بالصور| محمد رمضان بملابس الصيادين في الإسكندرية لتصوير عمل فني

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كتبت- منال الجيوشي

حصل مصراوي على صور حصرية من أحدث أعمال الفنان محمد رمضان بتوقيع المخرج ياسر سامي

محمد رمضان ظهر في منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية، وهو يقوم بتصوير بعض المشاهد في مركب صيد لصالح برنامج من إخراج ياسر سامي، ويعرض في شهر رمضان

والتف عدد من المواطنين حول محمد رمضان، وحرصوا على التقاط صور تذكارية معه

يذكر أن عدد من الأعمال جمعت بين المخرج ياسر سامي والفنان محمد رمضان أبرزها كليب "مافيا"، ومسلسل "نسر الصعيد"، وكليب "باي باي ثانوية"