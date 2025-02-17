التشويق والإثارة يسيطران على البرومو التشويقي لـ"أثينا" وريهام حجاج تعلق (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرحت النجمة ريهام حجاج، البرومو التشويقي الأول لمسلسل "أثينا" الذي يعرض في موسم درامارمضان 2025.

ونشرت ريهام، البرومو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم، البرومو الأول لمسلسل أثينا، ممكن نبقى صحاب؟".

وسيطرت مشاهد التشويق والإثارة على البرومو، ويناقش مشاكل الابتزاز على السوشيال ميديا.

مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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