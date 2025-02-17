"الثقافة" تحتفي بأم كلثوم باستعراض "الحب كله" وحفل لعلي الحجار.. الخميس

كتب- محمد شاكر:

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عرضًا فنيًا مميزًا ضمن فعاليات وزارة الثقافة لإحياء ذكرى كوكب الشرق، باعتبار عام 2025 عامًا للاحتفال بسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

يُقام الحفل تحت عنوان "أم كلثوم.. الحب كله"، ويجمع بين إبداع فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، في استعراض من إخراج تامر عبد المنعم وتصميم محمد قذافي، يجسد من خلاله فنانو الفرقتين الإرث الفني الخالد لكوكب الشرق برؤية استعراضية تمزج بين الرقصات التعبيرية واللوحات البصرية.

ويُحيي النجم الكبير علي الحجار الفصل الثاني من الحفل مقدمًا مجموعة من روائع أم كلثوم بالإضافة إلى عدد من أغانيه الشخصية، ليضيف لمسة غنائية استثنائية إلى الأمسية، ويأخذ الجمهور في رحلة عبر الزمن مع ألحان العمالقة وكلمات الشعراء الكبار.

يُقام الحفل يوم الخميس 20 فبراير 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح البالون بالعجوزة.

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