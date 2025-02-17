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بـ"الحجاب".. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور: "أجنبية بالعباية" (صور)

11:58 ص الإثنين 17 فبراير 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خطفت من خلاله الأنظار إليها.

ونشرت هنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "الحجاب"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مجرد لمحة عن شيء مميز".

وتفاعلت شقيقتها الفنانة فرح الزاهد مع إطلالتها، وعلقت: "قمر وأحلى بنت".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "العباية زادتك جمال وأناقة، ما شاء الله زي قمر، أجنبية بالعباية، يا حلاوتك، الحلوة هنا، الحجاب جميل عليكي، قمر القمرات".

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "إقامة جبرية" الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، وإخراج أحمد سمير فرج.

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