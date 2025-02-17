شاكيرا تلغي حفلها في ليما لهذا السبب

كتب- هاني صابر:

تصدر إسم المطربة الكولومبية شاكيرا، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إلغاء حفلها في ليما بسبب دخولها المستشفى.

ونشرت شاكيرا، بيانا صحفيا، عبر حسابها على "إكس"، قالت فيه إنها في المستشفى وأن الأطباء أبلغوها بأن حالتها لا تسمح لها بتقديم عروض على المسرح.

وأضافت: "أنا حزينة جداً لأنني لن أتمكن من الصعود على المسرح اليوم. لقد كنت متحمسة وبي عاطفة شديدة للقاء جمهوري الحبيب في بيرو".

شاكيرا وصلت إلى بيرو مساء الجمعة، وكان من المقرر أن تقدم حفلين يومي الأحد والإثنين.

وكانت بيرو هي المحطة الثانية في جولة شاكيرا اللاتينية "لاس موخيريس يا نو ليوران" بعد ليلتين في البرازيل الأسبوع الماضي.