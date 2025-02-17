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الليلة.. ياسر علي ماهر ضيف برنامج "واحد من الناس"

11:56 ص الإثنين 17 فبراير 2025

ياسر علي ماهر ضيف برنامج واحد من الناس

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كتبت- منال الجيوشي

يحل الفنان ياسر علي ماهر، ضيفا على برنامج "واحد من الناس" في الساعة العاشرة مساء الليلة، على شاشة الحياة

ويكشف ياسر على ماهر للإعلامي عمرو الليثي، أسرار خاصة لأول مرة عن مسيرته الفنية، وعلاقته بالزعيم عادل إمام ومشاركته في عدد من الأفلام معه

ويتحدث عن علاقته بالراحلين مصطفى فهمي ونبيل الحلفاوي والذي كان معه في لحظاته الأخيرة، كما يتحدث عن علاقته بوالده الكاتب محمد علي ماهر والذي أطلق عليه "مايسترو الدراما الإذاعية"

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الإثنين المقبل عبر شاشة قناة الحياة

ياسر علي ماهر برنامج واحد من الناس عمرو الليثي
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