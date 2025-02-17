رمضان 2025.. أحمد غُزي في كواليس مسلسل "قهوة المحطة"

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان الشاب أحمد غُزي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له من كواليس تصوير مسلسل "قهوة المحطة" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر غزي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربنا يفِرج علينا خلقه.. قهوة المحطة".

مسلسل "قهوة المحطة" بطولة جماعية ويعرض في 15 حلقة، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ويتم التصوير في أكثر من 20 موقعا ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

"قهوة المحطة" تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال إخراج إسلام خيري، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد خالد صالح، أحمد غزي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، انتصار، غادة طلعت، وعدد من الفنانين.