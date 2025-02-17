سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها: "سندريلا الجميلات"

هاني رمزي ينشر صورًا جديدة من خطوبة نجله.. ويوجه له رسالة

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت سارة مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب متابعيها.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلويات"، "الجمال الطبيعي"، "الجمال والحلويات"، "جميلة الجميلات"، "انتي القمر بعينه"، "سندريلا الجميلات".

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يذكر أن، سارة سلامة شاركت مؤخرا في مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، وهو من بطولة سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، ومن تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

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