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حدث بالفن | وفاة مطربة ودخول شاعر المستشفى واحتفال هاني رمزي بخطوبة نجله

12:05 ص الإثنين 17 فبراير 2025
حدث بالفن | وفاة مطربة ودخول شاعر المستشفى واحتفال هاني رمزي بخطوبة نجله

النشرة الفنية

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ جومانا مراد تعلن انضمامها لـ"العتاولة 2"، هاني رمزي يحتفل بخطوبة نجله شادي في أجواء عائلية، تفاصيل الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر بعد دخوله المستشفى، وفاة المطربة السودانية آسيا مدني، مصطفى كامل يُرزق بأول حفيدة وغيرها من الأخبار.

عمرو سعد باسم سمرة سيد السبكي جومانا مراد العتاولة 2 محمود الليثي ساعته وتاريخه مصطفى كامل وفاة المطربة السودانية آسيا مدني الشاعر أمل الطائر أصالة هاني رمزي تركي آل الشيخ فيلم The Seven Dogs

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