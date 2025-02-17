حدث بالفن | وفاة مطربة ودخول شاعر المستشفى واحتفال هاني رمزي بخطوبة نجله
12:05 ص الإثنين 17 فبراير 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ جومانا مراد تعلن انضمامها لـ"العتاولة 2"، هاني رمزي يحتفل بخطوبة نجله شادي في أجواء عائلية، تفاصيل الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر بعد دخوله المستشفى، وفاة المطربة السودانية آسيا مدني، مصطفى كامل يُرزق بأول حفيدة وغيرها من الأخبار.
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