بشعر قصير.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاني رمزي ينشر صورًا جديدة من خطوبة نجله.. ويوجه له رسالة

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة صبا مبارك، الأنظار في أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت "صبا"، متابعيها، صورا من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بشعر قصير وبملابس كاجوال.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "أحلى فنانة في الدنيا، كده أحسن، أحلى لوك عملتيه، وحشتينا أوي".

يذكر أن الفنانة صبا مبارك عُرض لها مؤخرًا مسلسل "وتر حساس"، بطولة إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، تميم عبده، وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضًا:

وفاة المطربة السودانية آسيا مدني

بعد وضع مولودها الثاني.. كارمن سليمان "تريند" على محرك البحث "جوجل"