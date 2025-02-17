إعلان

بشعر قصير.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور

02:00 ص الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    صبا مبارك (2)
  • عرض 3 صورة
    صبا مبارك (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة صبا مبارك، الأنظار في أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت "صبا"، متابعيها، صورا من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بشعر قصير وبملابس كاجوال.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "أحلى فنانة في الدنيا، كده أحسن، أحلى لوك عملتيه، وحشتينا أوي".

يذكر أن الفنانة صبا مبارك عُرض لها مؤخرًا مسلسل "وتر حساس"، بطولة إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، تميم عبده، وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضًا:

وفاة المطربة السودانية آسيا مدني

بعد وضع مولودها الثاني.. كارمن سليمان "تريند" على محرك البحث "جوجل"

صبا مبارك إنستجرام صبا مبارك مواقع التواصل الاجتماعي نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بكلمات مؤثرة.. باسم سمرة يواسي أحمد السبكي في وفاة شقيقه سيد السبكي

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور