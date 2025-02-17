جوري بكر بالحجاب ومي عمر "كاجوال".. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

هاني رمزي ينشر صورًا جديدة من خطوبة نجله.. ويوجه له رسالة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مريم أوزرلي

ظهرت الفنانة التركية مريم أوزرلي وسط الطبيعة ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها أحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت مرتدية الحجاب.

مي عمر

تألقت الفنانة مي عمر في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة كاجوال.

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها، أحدث ظهور لها ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

رانيا محمود ياسين

ظهرت الفنانة رانيا محمود ياسين بإطلالة كلاسيك ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

أوس أوس

شارك الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، متابعيه أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب الجمهور.

نداء شرارة

ظهرت الفنانة الأردنية نداء شرارة وهي تؤدي مناسك العمرة، ونشرت صورة لها داخل الحرم المكي عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم لك الحمد".

عصام السقا

شارك الفنان عصام السقا صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر داخل "اسطبل الخيول".

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

