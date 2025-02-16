تركي آل الشيخ: الأفعال الجيدة في هذا الزمن هي التي أصبحت تتطلب تبريرًا

كتب - معتز عباس:

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "تركي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "منذ زمن ليس ببعيد كانت الأفعال السيئة هي التي تتطلب تبريرا ، أما اليوم فالأفعال الجيدة هي من تتطلب ذلك".

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن عن انطلاق تصوير الفيلم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وتابع: "الفيلم سيكون أول فيلم يصور في ستوديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

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