هاني رمزي ينشر صورًا جديدة من خطوبة نجله.. ويوجه له رسالة

كتب - معتز عباس:

نشر الفنان هاني رمزي صورًا جديدة من حفل خطوبة نجله شادي، موجهًا له رسالة خاصة.

ونشر هاني صورًا من حفل الخطوبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، وكتب: "الحمد لله امبارح كانت خطوبة ابني حبيب قلبى شادى على عروسته ميرنا ربنا يسعدهم ويفرح قلوبهم ويتمم لهم على خير".

احتفل الفنان هاني رمزي بخطوبة نجله "شادي"، مساء أمس السبت في أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك في مسلسل "بدون مقابل"، مع داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، نسرين طافش، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

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