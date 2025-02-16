"البراند مابيعملش بني آدم.. والفالصو مش بيعيش".. عمرو سعد يثير الجدل برسالة غامضة

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنان عمرو سعد، عن رسالة جديدة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو سعد، على حسابه بموقع "فيسبوك": البراند ما بيعملش بني آدم، البني آدم هو اللي بيعمل البراند، واللي يعمل الترند أصلي".

وأضاف: "بس اللي بيعمله الترند فالصو، والفالصو مهما لمع لا بيعيش ولا بيسيب قيمة، فبلاش يا صاحبي تدور علي قيمتك بره عنك، علشان الراجل القيم المأصل قيم بنفسه وعملة وحب واحترام الناس، مش قيم بالقماش والجلد ولا اللايك والشير".

يذكر أن أنباء انتشرت الساعات الماضية تفيد بتوقف تصوير المسلسل، نتيجة وقوع خلافات بين بطل العمل ومحمد سامي، إلا أن عمرو سعد نفى ذلك.

ونشر عمرو صورًا تجمعه بـ سامي من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، معلقا "لمن يقول إننا مختلفين ، بالعكس أنا وسم سم متفقين، متشاركين على الشغل سهرانين، وببنطلونات البيجاما، بأمر الله مسلسل سيد الناس أقوى مسلسل ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ و٢٠٢٧، لاننا بنفكر في ٣ أجزاء".

"سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر.

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