مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ينعى الفنانة السودانية آسيا مدني

كتبت- منال الجيوشي:

نعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الفنانة السودانية آسيا مدني التي وافتها المنية صباح اليوم، إثر أزمة صحية.

وقالت مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني: "خالص العزاء لأسرتها واصدقائها ومحبيها داعيين الله أن يتغمدها برحمته، فقد كانت فنانة مخلصة جدا لفنها، وقد تشرفنا في الدورة الماضية بمشاركتها لنا في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة".

جدير بالذكر أن الفنانة آسيا مدني شاركت في الفقرة الفنية بالغناء في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة وشاركها بالغناء المطرب الأقصري حسان القوصي، وكان هذا هو آخر ظهور لها علي خشبة المسرح بالغناء.

الفنانة السودانية آسيا مدني، نالت شهرتها من خلال تقديمها أغاني الفلكلور السوداني، وقدمت حفلاتها بمهرجانات عديدة في مصر ودول أوروبا.

وكانت الراحلة من مؤسسي مشروع موسيقى النيل، وشاركت في بطولة فيلم يروي تفاصيل التجربة، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشاركت الفنانة الراحلة آسيا مدني، في مسلسل "بطن الحوت"، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، بطولة محمد فراج، باسم سمرة، سماح أنور، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون، محمود السراج.

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