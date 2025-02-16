بكلمات مؤثرة.. باسم سمرة يواسي أحمد السبكي في وفاة شقيقه سيد السبكي

كتب - معتز عباس:

نعى الفنان باسم سمرة، وفاة سيد السبكي الشقيق الأكبر للمنتج أحمد السبكي ومحمد السبكي.

وكتب باسم سمرة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالص العزاء، في وفاة الكابتن سيد السبكي الأخ الأكبر للمنتجان محمد السبكي، وأحمد السبكي، و خالص العزاء لابنة محمد السبكي".

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك والهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، الجمعة الماضية، وتقرر إقامة العزاء يوم الاثنين المقبل بدلًا من السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر .

ويشارك أحمد السبكي في إنتاج مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، أميرة أديب، وفدوى عابد تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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