هاجر أحمد تتألق في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يعلق
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كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ونشرت هاجر مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب جمهورها.
وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "زي القمر"، "ملكة جمال الكون"، "صاحبة أجمل ملامح في البشرية"، "قمر و احلا الحلوين"، " تحفه اوي".
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الفنانة هاجر أحمد شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "المعلم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، سلوى خطاب، منذر رياحنة، طارق النهري، عبدالعزيز مخيون، أحمد عبدالله محمود وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقس عادل.
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