هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة هدى المفتي، الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أنا سعيد للغاية لأنه أنت".

وتفاعل رواد موقع "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة فكرة التصوير بالكاميرا"، "قلبي القمر"، "موديل مميزة"، "٨٠ باكو عليكي"، "جمال ودلال"، "زي القمر يا فنانة".

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وتخوض هدى المفتي السباق الرمضاني، بمسلسل "80 باكو" بطولة رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، خالد مختار، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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