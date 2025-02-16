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هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها

07:59 م الأحد 16 فبراير 2025
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة هدى المفتي، الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أنا سعيد للغاية لأنه أنت".

وتفاعل رواد موقع "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة فكرة التصوير بالكاميرا"، "قلبي القمر"، "موديل مميزة"، "٨٠ باكو عليكي"، "جمال ودلال"، "زي القمر يا فنانة".

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وتخوض هدى المفتي السباق الرمضاني، بمسلسل "80 باكو" بطولة رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، خالد مختار، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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هدى المفتي انستجرام هدى المفتي مسلسل 80 باكو مسلسلات رمضان 2025
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