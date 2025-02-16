جيهان الشماشرجي تنشر صورة مع قططها في أحدث ظهور لها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت جيهان، صورة "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مع قططها الصغيرة.

وتشارك جيهان الشماشرجي في مسلسل "السراب"، الذي يضم في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الفن، أبرزهم خالد النبوي الذي يؤدي دور بطل الأحداث، إلى جانب يسرا اللوزي التي تؤدي دور الزوجة، وهاني عادل، إنجي المقدم، نجلاء بدر، ديامان بوعبود، أحمد وفيق، وأحمد مجدي.

وانضمت الفنانة جيهان الشماشرجي مؤخرًا إلى فريق "هيبتا: المناظرة الأخيرة" للمخرج هادي الباجوري، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي العام الجاري.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد ممدوح، كريم فهمي، منة شلبي، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد.

اقرأ أيضا..

تفاصيل الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر بعد دخوله المستشفى

رمضان 2025.. هل يقدم رضا البحراوي تتر مسلسل "الغاوي"؟