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محمد رمضان يلتقط صورة سيلفي مع أحد المعجبين على "الطريق السريع" (صور)

07:11 م الأحد 16 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان يلتقط صورة سيلفي مع أحد المعجبين (1)
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان يلتقط صورة سيلفي مع أحد المعجبين (3)
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان يلتقط صورة سيلفي مع أحد المعجبين (4)
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان على ستوري انستجرام
  • عرض 6 صورة
    محمد رمضان يلتقط صورة سيلفي مع أحد المعجبين (2)
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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه على السوشيال ميديا، مقطع فيديو مع أحد المعجبين.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وهو يلتقط صورة سيلفي مع المعجبين أثناء قيادته السيارة على الطريق السريع.

وأعلن الفنان محمد رمضان، في مقطع فيديو عبر صفحاته في مواقع التواصل، عن ظهوره في رمضان المقبل 2025، على قناة "DMC".

ونشر محمد رمضان في وقت سابق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قال فيه: "وأنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دي ام سي استنى مدفع رمضان، بعد الأذان على طول هتشوفه وهو بيضرب، هتقولي بتعمل كدة ليه، هقولك عشان باختصار شديد أنا مليش تقليد".

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